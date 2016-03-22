Король Бельгии пообещал с достоинством ответить на угрозы

Такое заявление монарх сделал в телеобращении к нации в связи с серией взрывов в Брюсселе, передает Русская служба Би-Би-Си.

По словам короля, он разделяет боль тех, кто потерял во вторник своих друзей и близких. "Сегодня наша страна скорбит. Для всех нас день 22 марта никогда не станет прежним. Сломанные жизни. Глубокие раны. Эту боль чувствует вся страна", – сказал он.

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"Перед угрозой мы продолжим вместе отвечать с твердостью, спокойствием и достоинством. Сохраним уверенность в себе. В этой уверенности наша сила", — сказал король.

В свою очередь премьер-министр Бельгии Шарль Мишель назвал случившееся во вторник самым страшным событием в истории страны. Он напомнил, что в королевстве объявлен трехдневный траур, после чего, как он надеется, страна вернется к нормальной жизни.

Мишель добавил, что максимальный уровень террористической угрозы сохранится как минимум до утра четверга.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе состоялась серия терактов. В частности, два взрыва прогремели в аэропорту, еще один в метро. Федеральный прокурор Бельгии Фредерик ван Леу официально заявил, что три взрыва в Брюсселе были терактами. Он также сообщил, что один из взрывов в аэропорту был осуществлен террористом-смертником. По последним данным, при взрывах погибли 34 человека.