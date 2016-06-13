Кровавый теракт в Орландо: Клинтон призвала не демонизировать мусульман, Трамп - ограничить им въезд в США

Об этом она заявила в ходе своего выступления после стрельбы в Орландо, передает РБК со ссылкой на Reuters.

"Мы не можем демонизировать и объявлять войну целой религии. Это просто опасно", — заявила Клинтон.

В то же время кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп после стрельбы в ночном-клубе призвал провести проверки всех мечетей США и повторил свои призывы ограничить мусульманам въезд в страну.

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"Мы должны защитить всех американцев из всех слоев общества и всех вероисповеданий от радикального исламского терроризма, которому нет места в открытом и толерантном обществе", — подчеркнул Трамп.

Миллиардер также призвал президента США Барака Обаму уйти в отставку, так как он в своем выступлении после стрельбы не произнес слова "радикальный ислам". "В своем выступлении сегодня президент Обама позорно отказался даже сказать слова "радикальный ислам". Только по этой причине он должен уйти в отставку", — заявил Трамп, отметив, что Клинтон также должна выйти из президентской гонки, если не произнесет слова о радикальном исламе.

Как сообщал УНИАН, в городе Орландо, американский штат Флорида, в ночь с субботы 11 июня на воскресенье 12 июня произошло массовое убийство.

29-летний Омар Седик Матин расстрелял посетителей ночного гей-клуба.

Ранее сообщалось о 50 погибших и 53 раненых. По числу жертв, происшедшее в Орландо, - самый кровопролитный в истории США инцидент с применением огнестрельного оружия.