Стрельба в ночном клубе во Флориде: ранены не менее 20 человек

Не менее 20 человек получили ранения в воскресенье в результате стрельбы в ночном клубе в городе Орландо, штат Флорида, передает ТАСС.

Как отмечает телеканал Sky News, полиция Орландо подтвердила, что в ходе стрельбы гости клуба получили "многочисленные ранения". Точное количество пострадавших не уточняется. Сотрудники полиции рекомендовали горожанам держаться подальше от места происшествия.

Инцидент произошел в ночном клубе Florida Pulse. По данным телеканала, по крайней мере один вооруженный человек забаррикадировался внутри клуба с заложниками. Ранее местный телерепортер Стюарт Мур заявил, что, по словам источника, у подозреваемого может быть бомба.

Очевидцы сообщают, что у клуба дежурят десятки машин скорой помощи.