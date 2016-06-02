ФРГ готова лидировать в формировании батальона НАТО, который будут размещены на восточных границах альянса – Столтенберг

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил сегодня в Берлине на совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции, передает собственный корреспондент УНИАН.

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«На саммите (НАТО) в Варшаве мы примем решения, направленные на укрепление нашего присутствия несколькими усиленными батальонами на восточной границе нашего союза, и я благодарен Германии за то, что она готова быть государством-лидером для одного из этих усиленных батальонов», - сообщил генсек альянса.

При этом он подчеркнул, что таким образом НАТО реагирует на существующие угрозы, в частности, на действия России.

«Мы реагируем на существующие угрозы, увеличивая готовность наших сил и усиливая наше присутствие на Востоке. Действия НАТО направлены на защиту, являются пропорциональными и соответствуют нашим международным обязательствам», - подчеркнул Столтенберг.

По словам генсека, Североатлантический альянс усиливает коллективную защиту «не для того, чтобы спровоцировать конфликт, а чтобы предотвратить его».

«Мы не хотим конфронтации с Россией, напротив, мы хотим более конструктивных отношений с Россией. Мы держим открытыми каналы политического диалога, который более важен во времена большого напряжения», - убежден он.

Как сообщал УНИАН, Организация Североатлантического договора планирует разместить в Польше и странах Балтии четыре батальона численностью 4 тыс. человек.