США разместят в Европе танковую бригаду уже в начале февраля

Армия США разместит в Европе танковую бригаду на постоянную ротацию уже в начале февраля 2017 года.

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Об этом в интервью Громадському сообщил Бен Ходжес, командующий сухопутных войск США в Европе.

Он сообщил, что около 4 тысяч солдат будут размещены в Польше, прибалтийских странах, Румынии и Болгарии.

Ходжес также сказал, что американская армия сейчас сфокусирована на том, чтобы быть готовой поддержать партнеров и друзей альянса, продемонстрировать готовность выполнять свои обязательства.

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«Россия хотела бы разрушить единство ЕС, единство НАТО, создать слабость и разделения, и, я думаю, они продолжат это делать. Они хотят, чтобы к ним относились как к суперсилы. Россия должна действовать как суперсила – быть ответственным и искать способ снизить напряжение в регионе», – говорит командующий.

Ранее сообщалось, что Барак Обама хочет увеличить бюджет на зарубежные военные операции в чрезвычайных ситуациях. На нужды американской армии на следующий год было выделено 2,8 миллиардов долларов. НАТО планирует также увеличить количествосовместных учений с союзниками и партнерами. Более детальный план по усилению восточных и южных границ будет представлен на саммите НАТО в Варшаве.