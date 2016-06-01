Министр обороны Польши заявил, что агрессию России можно сдержать одним батальоном НАТО

Об этом заявил министр обороны Польши Антоний Мацеревич, сообщает РБК со ссылкой на Defense News.

По словам министра, Польша хотела бы разместить на своей территории «батальон с небольшим». При этом он не смог уточнить, о каком точно количестве военных идет речь, поскольку численность данного подразделения находится в стадии обсуждения, и окончательное решение будет принято после саммита НАТО, который пройдет в июле в Варшаве.

Defence News отмечает, что в американской армии численность одного батальона обычно составляет от 300 до 800 военнослужащих.

НАТО собирается разместить четыре батальона быстрого реагирования в Польше и трех прибалтийских членах альянса. Они будут там находиться на ротационной основе. Общая численность составит примерно 4 тыс. человек.

По одному батальону обещали предоставить Великобритания, Германия и США. Ранее США хотели выставить два батальона, но затем отказались от этой идеи. В НАТО продолжается обсуждение, кто из членов альянса предоставит необходимое количество военнослужащих.

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Выступая в Польше 30 мая, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал поддержать размещение войск альянса на польской земле. «Позвольте мне быть ясным: в Польше будет больше войск НАТО после варшавского саммита», - сказал он.

14 мая в Польше началось строительство базы системы противоракетной обороны США. Президент России Владимир Путин заявил, что их появление угрожает безопасности России, и Москва примет ответные меры. В МИД Польши заявили, что «Путин прекрасно знает» об отсутствии угрозы России со стороны ПРО.