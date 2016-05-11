Президент Венесуэлы пригрозил преступным бандам "разгромом" и дал 72 часа, чтобы сдаться властям

Об этом глава государства заявил во вторник вечером в эфире национального телевидения, сообщает ТАСС.

"У занимающихся незаконной деятельностью группировок, которые хотят мирно сдаться, есть 72 часа на то, чтобы это сделать", - отметил Мадуро. По истечении этого срока правоохранительные органы приступят "к поиску и разгрому банд, применяя оружие".

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"Я призываю венесуэльский народ к единству, - подчеркнул глава государства. - Мы исправим ошибки". Мадуро добавил, что на новом этапе так называемой операции по освобождению народа в Каракасе начнут работу пять баз специальных операций, откуда будет вестись борьба с преступностью.

В начале мая в штате Гуарико венесуэльские силовики ликвидировали одного из самых разыскиваемых преступников страны - Хосе Антонио Товара Колину по кличке Агути, а также трех его подельников. Численность банды, которую возглавлял Колина, составляет несколько десятков человек. В сферу ее незаконной деятельности входят разбойные нападения, вымогательство, контрабанда и торговля наркотиками, умышленные убийства, в том числе стражей порядка.

На протяжении последних лет в Венесуэле наблюдается острый кризис в сфере общественной безопасности. По данным генеральной прокуратуры, в 2015 году уровень умышленных убийств достиг 58 на каждые 100 тыс. жителей. В то же время в неправительственной организации "Обсерваторио Венесолано де Виоленсия", которая следит за ситуацией с преступностью, называют гораздо более высокие показатели: 90 убийств на каждые 100 тыс. человек.