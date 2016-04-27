Длительность рабочей недели у бюджетников в Венесуэле сокращена до двух дней

Как отмечается, данная мера предпринята временно с целью преодолеть продолжающийся в стране энергетический кризис, передает Русская служба Би-Би-Си.

Вице-президент Аристобуло Истурис уточнил, что рабочими днями остаются понедельник и вторник, а остальные дни недели будут выходными до тех пор, пока кризис не завершится. Учебные заведения будут продолжать работать четыре дня в неделю.

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В начале апреля президент Николас Мадуро подписал указ о сокращении рабочей недели в стране до четырех дней и призвал население ответственно относиться к использованию электроприборов, чтобы обеспечить экономию электричества.

Власти страны утверждают, что энергетический кризис произошел из-за затяжной засухи. Оппозиция обвиняет власти в неумелом управлении страной.

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Ранее УНИАН сообщал, что в средине марта в Венесуэле еще на 60 дней было продлено действие чрезвычайного положения в экономике.

Ситуация в Венесуэле приобрела критический характер на фоне дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также институционального кризиса между исполнительной и законодательной ветвями власти после начала работы оппозиционного парламента.