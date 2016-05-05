У Путина отреагировали на слова нового главкома НАТО в Европе о российской угрозе

Об этом сообщает РИА "Новости".

Песков, комментируя эти слова, заявил, что Россия последовательно выступает за взаимовыгодное сотрудничество с учетом интересов всех партнеров и за совместное регулирование конфликтных ситуаций.

Читайте такжеГоворить об улучшении отношений между Россией и Западом пока нельзя - Песков

"Но в то же время Россия, безусловно, не может оставлять без внимания какие-либо действия, которые или напрямую, или потенциально могут представлять угрозу для ее национальных интересов", - отметил он, добавив, что российская сторона будет традиционно отстаивать свои интересы.

Читайте такжеНовый главнокомандующий ВС НАТО в Европе обеспокоился необходимым оружием для Украины

Ранее новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти призвал быть постоянно готовыми к противодействию угрозам со стороны России и террористов, отметив, что альянс сталкивается сейчас с "возрождающейся Россией, которая стремится показать себя как мировая держава".