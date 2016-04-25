Великобритании следует выйти из юрисдикции ЕСПЧ - министр внутренних дел

Великобритании нужно выйти из юрисдикции Европейского суда по правам человека. Такое мнение, обсуждая дальнейшее членство Соединенного Королевства в ЕС, высказала министр внутренних дел Тереза Мэй. Со ссылкой на The Guardian ее цитирует "Европейская правда".

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"Европейская конвенция по правам человека может связать руки парламента, ничего не прибавляет нашему процветанию, делает нас менее безопасными, предотвращая депортацию опасных иностранцев, не делает ничего, чтобы изменить отношение правительств, как вот России, в контексте прав человека", - считает министр.

"Поэтому, безотносительно к результатам референдума относительно членства в ЕС, если мы хотим реформировать законодательство в сфере прав человека в этой стране, то мы должны выходить не из ЕС, а из Европейской конвенции прав человека и юрисдикции ее суда", - заявила Мэй.

В то же время оппозиция резко раскритиковала такие заявления главы МВД. В частности, министр внутренних дел Британии в теневом кабинете Энди Бурнхем сказал, что это было бы шагом назад и оппозиция будет противостоять таким планам Мэй.

Напомним, референдум о членстве Великобритании в ЕС должен состояться 23 июня. По результатам онлайн-опроса института YouGov, обнародованным 15 апреля, количество сторонников дальнейшего членства на 1% превышает количество сторонников Brexit.