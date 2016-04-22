Обама: выход Великобритании из ЕС осложнит торговые отношения с США

В ходе совместной пресс-конференции с премьером Дэвидом Кэмероном Обама сказал, что в случае выхода Британии из ЕС между ней и США будет заключено двустороннее торговое соглашение, но не скоро, передает Русская служба Би-Би-Си.

"Вполне можно сказать, что, скорее всего, в будущем будет подписан двусторонний договор о торговле между Великобританией и США. Но это будет не скоро, потому что мы сосредоточены на заключении торгового договора с большим блоком, с Европейским союзом", - сказал Обама.

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"И Британия окажется в конце очереди (на заключение торгового договора с США - ред.) не потому что мы забудем о наших особых отношениях, а потому что, учитывая издержки любого торгового соглашения, иметь доступ к крупным рынкам с большим количеством стран-участниц намного эффективнее, чем пытаться заключать договоры с отдельными странами", - добавил он.

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Кэмерон заявил, что считает Обаму другом Британии и всегда прислушивается к его советам. Говоря о потенциальном выходе Британии из ЕС, Кэмерон, выступающий против этого, сказал, что членство в ЕС помогает стране оставаться в безопасности и развивать экономику.

Как сообщал УНИАН, президент США Барак Обама написал для британской газеты Daily Telegraph колонку, в которой описывает преимущества сохранения членства Великобритании в Евросоюзе.