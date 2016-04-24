КНДР выставила 300 систем залпового огня вдоль границы с Южной Кореей

КНДР на севере демилитаризованной зоны выставила вдоль границы около 300 реактивных систем залпового огня (РСЗО) дальностью действия 40 км, сообщает Газета.ru со ссылкой на источник в военных кругах.

"Уточняется, что калибр РСЗО составляет 122 миллиметра. Такой же диаметр снарядов был использован при обстреле южнокорейского острова Йонпхендо в 2010 году, однако, дальность действия увеличилась в два раза", - говорится в сообщении.

По словам источника, такие снаряды могут нанести урон значительной части северной провинции Кёнгидо, а также теоретически достигнуть президентского дворца в Сеуле.

Читайте такжеВ КНДР назвали условие прекращения ядерных испытаний

Ранее Франция призвала Европейский союз ввести дополнительные санкции против Пхеньяна на фоне сообщений Южной Кореи, которая заявила, что КНДР провела пуск баллистической ракеты с подводной лодки.