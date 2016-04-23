КНДР запустила баллистическую ракету с борта подводной лодки - СМИ

Об этом сообщили источники в военном командовании Южной Кореи, передает Lenta.ru со ссылкой на агентство "Ренхап".

Источники агентства отмечают, что запуск состоялся в акватории Японского моря во второй половине дня 23 апреля (18:30 по местному времени), иных подробностей не приводится. Также не сообщается, был ли запуск успешным.

Читайте такжеКитай испытал новейшую межконтинентальную баллистическую ракету, которая способна нести до 10 боеголовок - СМИНапомним, 15 апреля КНДР попыталась запустить баллистическую ракету средней дальности у восточного побережья страны, но запуск не удался.

Пресс-служба министерства обороны США, в свою очередь, сообщила, что американские военные наблюдали то, что, как они полагают, было неудачным запуском северокорейской ракеты.