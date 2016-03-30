Власти КНДР призвали граждан готовиться к голоду и привыкать есть корни растений

Как сообщает южнокорейское издание The Chosunilbo, об этом идет речь в редакционной статье в официальной газете северокорейского режима Rodong Sinmun.

"Дорога к революции долгая и трудная. Возможно, нам придется пройти трудный марш, в течение которого мы снова должны будем жевать корни растений", - говорится в статье. При этом южнокорейское издание напоминает, что термин "трудный марш" использовался режимом КНДР в 90-х годах прошлого века в качестве лозунга для оправдания голода, убившего миллионы граждан страны после смерти основателя режима Ким Ир Сена в 1994 году.

Сообщается, что власти Северной Кореи решили собирать по 1 кг зерна с каждого жителя Пхеньяна каждый месяц.

"Общенациональная кампания по экономии продовольствия ведется на фоне предупреждений о возможной нехватке продовольствия в течение ближайших трех лет в результате международных санкций", - сказал источник издания. "Люди начинают беспокоиться, потому что режим вынуждает фермеров отдавать дополнительно пищу в виде пожертвований для военных".

Издание приводит данные международной Организации продовольствия и агрокультуры, которая подсчитала, что Северной Корее нужно в этом году импортировать из-за рубежа 440 тыс. т продовольствия. По состоянию на февраль 2016 года Пхеньян договорился лишь о 17,6 тыс. т.

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Как сообщал УНИАН, в начале марта 2016 года Совбез ООН ввел дополнительные санкции против КНДР из-за ядерных испытаний.

В частности, члены Совета запретили экспорт из КНДР угля, железной руды, золота, титана, ванадия и других ценных металлов, а также поставки в страну авиационного топлива. Резолюция расширяет сферу охвата оружейного эмбарго и вводит запрет на открытие отделений банков Северной Кореи за рубежом.