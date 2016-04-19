Премьер-министр Израиля обещает наказать всех причастных к взрыву автобуса

Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

"Мы найдем тех, кто собрал и доставил взрывное устройство, как и тех, кто помог им. Мы сведем счеты с этими террористами", - сказал он.

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Власти признали произошедшее терактом, так как на месте взрыва были найдены фрагменты бомбы.

Как сообщал УНИАН, в Израиле при взрыве в автобусе в Иерусалиме пострадали около 20 человек.