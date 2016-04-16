Кандидат в мэры Рима предложил привезти в город полмиллиона кошек

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на Rzeczpospolita.

Политик обещает в случае победы на выборах, которые состоятся в мае, привезти в Рим 500 тыс. кошек из Азии.

"Кошки будут размещены в стратегически важных точках города", - говорит политик.

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Чтобы кошки после уничтожения крыс не стали проблемой в Риме, Рацци предлагает расквартировать их у пожилых женщин, которые уже занимаются животными. Кандидат в мэры предполагает, что город мог бы даже доплачивать таким опекунам.

Отмечается, что в 80-х годах количество диких кошек в Риме уменьшилась в связи с массовой стерилизацией бродячих животных. Это привело к значительному увеличению количества крыс в городе.

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По подсчетам экспертов, сейчас жителей Рима донимают примерно 6 млн крыс. В Риме живут более 2 млн человек.