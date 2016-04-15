Министр транспорта Бельгии ушла в отставку из-за терактов в Брюсселе

По ее словам, "скоординированный и театрализованный хаос" вокруг деятельности Министерства транспорта в последние два дня делает невозможным ее дальнейшее пребывание на должности, передает радио "Свобода".

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Ее министерство обвиняли в том, что оно игнорировало критику мер безопасности в аэропортах страны со стороны Европейского союза. 19 жертв брюссельских терактовпогибли в результате взрывов, устроенных в брюссельском аэропорту Завентем. В частности, оппозиционная Партия зеленых 13 апреля обнародовала в прессе конфиденциальные отчеты ЕС, последний из которых, за 2015 год, утверждал, что аэропорты Бельгии не соответствуют стандартам безопасности Евросоюза и что в них обнаружено еще несколько серьезных проблем.