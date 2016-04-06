Один из брюссельских террористов работал в Европарламенте уборщиком - Reuters

Об этом сообщил представитель Европарламента Джауме Дач Гуилло, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В 2009 и 2010 годах "один из исполнителей терактов в Брюсселе работал в течение месяца в компании, которая в то время выполняла работы в Европейском парламенте", сообщил он.

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В то же время представитель Европарламента не стал называть имя террориста.

Однако другой представитель институтов ЕС рассказал, что речь идет о Наджиме Лаашрауи, который взорвал себя в аэропорту Завентем 22 марта.

На время работы в Европарламенте он не имел криминального прошлого.

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Как сообщалось, в результате терактов в Брюсселе погибли 32 человека.