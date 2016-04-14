Путин назвал Обаму порядочным человеком

По словам Владимира Путина, порядочность Барака Обамы в очередной раз подтверждается тем, что тот прямо заявил, что считает американскую операцию в Ливии своей большой ошибкой, передает Би-би-си. Российский президент отметил, что на такой шаг способен только сильный человек.

Читайте такжеПутин назвал Турцию дружественной страной

Однако Владимир Путин все же выступил и с критикой в адрес Барака Обамы, расценив как ошибку его политику в отношении Сирии. По мнению российского президента, признание одной ошибки не имеет смысла, если ты сразу делаешь другую.

В ходе "прямой линии" тема США затрагивалась еще несколько раз. В частности, отвечая на вопрос, сможет ли другой президент России справиться с США, Путин сказал, что его стране в первую очередь нужно справиться с собственными внутренними проблемами.

Сам Барак Обама ранее также поделился своим мнением о Путине, отрицательно ответив на вопрос, глуп ли российский президент. Он отметил, что все их встречи проходили в деловом ключе, а сам российский президент на них был вежлив и откровенен.

Отношения между Россией и США в последние годы существенно охладились на фоне смены власти в Украине и последовавших за ней аннексии Крыма и вооруженного конфликта в Донбассе. Страны также расходятся во взглядах на конфликт в Сирии.