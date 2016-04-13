СМИ назвали причину крушения российского ударного вертолета в Сирии

Об этом сообщил источник в штабе ВКС РФ, передает ТАСС.

"По предварительным выводам комиссии, причиной катастрофы Ми-28Н в Сирии стал человеческий фактор", - сказал собеседник издания.

Он уточнил, что "комиссия рассматривает все версии произошедшего, включая техническую неисправность", и полную картину авиационного происшествия можно будет установить только после считывания информации с бортовых самописцев вертолета.

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"Во вторник на месте падения российского Ми-28Н в районе Хомса найдены речевой и параметрический самописцы. Их состояние позволяет извлечь содержащуюся в них информацию. "Черные ящики" Ми-28Н оправлены в Москву", - рассказал источник.

Осмотр обломков вертолета, отметил собеседник агентства, подтвердил отсутствие обстрела с земли: никаких пробоин не обнаружено.

Напомним, 12 апреля ударный вертолет Ми-28Н Воздушно-космических войск России потерпел катастрофу в Сирии. "12 апреля 2016 года в 1:29 мск (1:29 по Киеву) при выполнении полетов в районе города Хомс (Сирийская Арабская Республика) потерпел крушение вертолет Воздушно-космических сил России Ми-28Н. Два члена экипажа погибли", - говорилось в сообщении.