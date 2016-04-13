У Лаврова заявили, что возвращения к прежним отношениям России и ЕС не будет
14:45, 13 апреля 2016Мир
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возвращения к прежним отношениям России и ЕС не будет.
В МИД РФ отреагировали на заявление Могерини / mid.ru
Об этом она написала написала на своей странице в Facebook.
«Business as usual. Его не будет не «пока Россия…», а в принципе», - заявила она.
Как сообщает "Газета Ru", ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что министры иностранных дел Евросоюза договорились взаимодействовать с Россией в тех случаях, когда это отвечает интересам ЕС.
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По ее словам, не будет возвращения к отношениям «в режиме business as usual», пока Россия «не станет уважать свои международные обязательства и международное право».
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