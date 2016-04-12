Президент Турции подал заявление в немецкую прокуратуру из-за сатирического стиха

Эрдоган требует открыть уголовное производство за "так называемый сатирический стих" Бемерманна, передает Deutsche Welle.

Ранее Турция уже призвала немецкое правительство наказать Бемерманна. По словам представителя канцлера ФРГ Ангелы Меркель Штефана Зиберта, Германия "внимательно" изучает это прошение. По его словам, этот процесс может занять не неделю", но все же "несколько дней".

Отмечается, что Анкара считает стихотворение немецкого сатирика "преступлением против человечности", оскорблением не только президента Эрдогана, но и всего турецкого народа. При этом вице-премьер-министр Турции Нуман Куртулмус подчеркнул, текст превысил "все грани неприличия".

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Как сообщалось, Ян Бемерманн в эфире Второго немецкого телеканала (ZDF) красноречиво высмеял турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. С помощью сатирического видео Бемерманн хотел разоблачить подавление свободы слова и обращения с сатирой в Турции. После этого видео было удалено с сайта телеканала из-за якобы "несоответствия требованиям сатирических программ". Сам Бемерманн заявил, что намеренно записал такое стихотворение, чтобы продемонстрировать пределы сатиры. Таким образом ведущий отреагировал на скандал вокруг сатирической песни про Эрдогана, который ранее был распространен в передаче Extra 3 на немецком телеканале NDR.