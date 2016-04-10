Штайнмайер высказался за возвращение России в Большую восьмерку и назвал условия

"Я хотел бы, пожелать, чтобы формат G7 не оставался на длительное время, но чтобы мы создали условия для возвращения к G8", - заявил он накануне встречи глав внешнеполитических ведомств стран Большой семерки, которая начинается в воскресенье, 10 апреля, в японском городе Хиросима, пишет Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

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В то же время, по словам Штайнмайера, в текущем году условий для возвращения к G8 "у нас еще нет". Базовыми предпосылками для возвращения России в клуб наиболее развитых индустриальных государств глава МИД ФРГ называет необходимость ее вклад в политическое решение конфликта в Украине и длительную "конструктивную роль" в деле мирного урегулирования в Сирии.

В июне 2015 года, Штайнмайер заявлял, что Запад не мог проигнорировать нарушения Россией международного права, однако не заинтересован в том, чтобы G8 навсегда превратилась в G7", поскольку нуждается в России для урегулирования хронических конфликтов в соседних с Европой регионах.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель Социал-демократической партии Германии и вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль допустил возвращение России в Большую восьмерку (G8).

Напомним, Россия была исключена из G8 из-за аннексии Крыма.