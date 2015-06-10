Путин о G7: "Это не организация. Это так - клуб по интересам"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совместной пресс-конференции в Милане с премьер-министром Италии Маттео Ренци.

«Что касается наших отношений с «Семеркой», то у нас нет никаких отношений с «Семеркой». Какие у нас могут быть отношения? Когда мы работали в этом формате, принимали участие в обсуждении и подготовке итоговых документов, которые, кстати, не носят обязательного характера», - сказал Путин.

Читайте такжеПутин заявляет, что Минские соглашения выполняются "выборочно"

«Мне казалось, что в этом был какой-то смысл, потому что мы хотя бы представляли какую-то альтернативную точку зрения. Но наши партнеры решили, что они в этой альтернативной точке зрения не нуждаются. Это их решение. Но это же не организация. Это так - клуб по интересам. Мы желаем успехов этому формату», - добавил он.

По словам Путина, есть более широкие форматы - G20, БРИКС, ШОС. «Мы ведем активную работу на площадках ООН и в Совете безопасности, если наши партнеры хотят, то на двухсторонней основе с любой из стран «Семерки» будем развивать активные отношения», - сказал Путин.

Как известно, Россия была исключена из «Большой восьмерки» после вторжения в Украину.

По итогам саммита G7 7-8 июня президент США Барак Обама заявил, что "Большая семерка" готова ввести дополнительные санкции против России в случае необходимости.