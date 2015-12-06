Вице-канцлер ФРГ допускает возвращение России в G8

"Я за прекращение ледникового периода с Россией", - сказал он в интервью еженедельнику Bild am Sonntag, передает DW.

Председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) отметил, что Россия сначала должна соблюдать Минские договоренности для решения украинского кризиса.

"Однако в долгосрочной перспективе нет смысла просить Путина решить геополитические проблемы, как в Сирии, и при этом исключать его из G8", - сказал он.

Читайте такжеПутин о G7: "Это не организация. Это так - клуб по интересам"Габриэль также добавил, что участие Путина в борьбе с исламистами в Сирии является "холодным расчетом" для недопущения прибытия террористов на Кавказ.

Напомним, Россия в прошлом году была исключена из G8 из-за аннексии Крыма.

Две недели тому назад Франк-Вальтер Штайнмайер, однако, сказал, что может представить себе возвращение России в эту организацию в том случае, если Москва будет участвовать в решении центральных международных конфликтов.