В Брюсселе следователи ищут рюкзак со взрывчаткой

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Standaard.

Подобный вывод сотрудники следственного комитета сделали после задержания Мохамеда Абрини и Осамы Крайема, которые подозреваются в причастности к терактам в столице Бельгии.

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Отмечается, что следователи как можно раньше хотят найти рюкзак со взрывчаткой, а также его владельца. По их словам, есть доказательства того, что в настоящее время задержаны еще не все причастные к терактам.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в причастности к терактам в Париже Мохаммед Абрини признался, что был «человеком в шляпе» с камер наблюдения в аэропорту Брюсселя.