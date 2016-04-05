"Исламское государство" выпустило ролик с угрозами терактов в Риме, Берлине и Лондоне

Видео называется "Сражайтесь с ними, Аллах накажет их вашими руками". Ролик призывает экстремистам "убивать (неверных), где бы они их ни нашли". После показа сцен терактов в Париже и Брюсселе , а также 11 сентября 2001 года в США, голос за кадром называет предыдущие теракты "поучительным сообщением" для народов, борющихся с "Исламским государством", передает Lenta.ru со ссылкой на The Independent.

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"Вчера это был Париж, сегодня - Брюссель. Аллах знает, где произойдет следующий удар. Может, это будет Лондон, Берлин или Рим", - говорит рассказчик на английском языке.

Агитфильм был выпущен в понедельник группой под названием Al Wa'ad Media Production, базирующейся в городе Ракка, активисты которой присягнули на верность "Исламскому государству". Именно эта группировка взяла на себя ответственность за теракты в Брюсселе и пригрозила устроить "темные дни" для Европы.

Французский эксперт по борьбе с радикальными группировками Жиль Кепель, пояснил в интервью изданию, что судя по содержанию ролика "игиловская пропаганда" стала "путаться" и находится в кризисе. "Они совершают неизбирательные нападения на мультикультурные города, пытаясь, в тоже время, завербовать там себе боевиков. Но эти акции не привели к ним новых сторонников", - заявил эксперт.

Боевики "Исламского государства" брали на себя ответственность за целый ряд громких терактов, в том числе за уничтожение российского пассажирского авиалайнера Airbus A321 в небе над Синаем и нападения в Париже в ноябре 2015-го.

4 марта Госдепартамент США выступил с предупреждением о возможных новых террористических атаках в Европе. "Достоверная информация показывает, что такие террористические группировки и их сторонники, готовят теракты в Европе в ближайшее время", - говорилось тогда в сообщении.