Польша допустила привлечение НАТО к передаче обломков самолета президента Качинського

Об этом рассказал в интервью телеканалу TVP министр обороны страны Антоний Мачеревич, передает РБК.

«Нужно пробовать, стараться, может, как предлагает премьер-министр Норвегии, попросить союзников по НАТО посодействовать в передаче обломков Варшаве», - сказал он.

По мнению Мачеревича, обследование обломков самолета имеет смысл даже по прошествии шести лет.

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«Есть детали, исследование которых не поможет расследовать обстоятельства причины катастрофы, но есть и те, экспертиза которых может уточнить, произошло ли разрушение самолета из-за удара или других событий», - пояснил польский чиновник.

Он также отметил, что расследование причин катастрофы не сводится только к тому, чтобы найти виновных. Варшава также стремится узнать, был ли самолет разрушен в результате взрыва или нет.

Помимо этого, в интервью Мачеревич заявил, что представленный правительством Дональда Туска отчет об авиакатастрофе под Смоленском был сфальсифицирован. Сейчас Туск является председателем ЕС.

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«Туск имел полный контроль не только над расследованием, но и над каждым заявлением правительственных структур. Он заявлял, что берет на себя полную ответственность в этом деле было. Однако доклад был подделан, а фальсификация правительством отчета должна иметь последствия», - пояснил он.

Мачеревич выразил мнение, что по этому факту Туск «должен предстать перед Государственным трибуналом».

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10 апреля 2010 года под Смоленском разбился самолет​ Ту-154М, на борту которого находился президент страны Лех Качиньский, его супруга и представители высшего командования и политических партий Польши. В результате аварии погибли 96 человек. Согласно отчету Межгосударственного авиационного комитета, причиной крушения президентского Ту-154М стали неправильные действия экипажа.

Тем не менее, расследование обстоятельств причин катастрофы продолжается. В конце марта Министерство юстиции Польши создало новую комиссию для выяснения всех обстоятельств падения самолета. Президент Катынского комитета Анджей Мелак, брат которого погиб при крушении лайнера, заявил, что расследование не было проведено в соответствии с международными стандартами.