В центре Стамбула на остановке общественного транспорта прогремел взрыв (видео)

00:15, 10 апреля 2016
Мир
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В результате взрыва в Стамбуле, который прогремел вечером 9 апреля, пострадали три человека. 

Reuters

Об этом сообщает РБК со ссылкой на турецкое издание Haberturk.

Инцидент произошел в центральном районе Меджидиекой.

Взрывное устройство находилось в сумке, оставленной у перехода рядом с остановкой автобуса напротив торгового центра Trump Towers. Пострадавшие, получившие ранения, были госпитализированы.

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Турецкая полиция оцепила место происшествия, также была проведена эвакуация из близлежащих зданий. В операции также задействован вертолет.

Как сообщал УНИАН, ранее прогремели два взрыва в Кабуле

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