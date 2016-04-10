В центре Стамбула на остановке общественного транспорта прогремел взрыв (видео)

Об этом сообщает РБК со ссылкой на турецкое издание Haberturk.

Инцидент произошел в центральном районе Меджидиекой.

Взрывное устройство находилось в сумке, оставленной у перехода рядом с остановкой автобуса напротив торгового центра Trump Towers. Пострадавшие, получившие ранения, были госпитализированы.

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Турецкая полиция оцепила место происшествия, также была проведена эвакуация из близлежащих зданий. В операции также задействован вертолет.

Как сообщал УНИАН, ранее прогремели два взрыва в Кабуле.