В центре Стамбула на остановке общественного транспорта прогремел взрыв (видео)
00:15, 10 апреля 2016Мир
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В результате взрыва в Стамбуле, который прогремел вечером 9 апреля, пострадали три человека.
Reuters
Об этом сообщает РБК со ссылкой на турецкое издание Haberturk.
Инцидент произошел в центральном районе Меджидиекой.
Взрывное устройство находилось в сумке, оставленной у перехода рядом с остановкой автобуса напротив торгового центра Trump Towers. Пострадавшие, получившие ранения, были госпитализированы.
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Турецкая полиция оцепила место происшествия, также была проведена эвакуация из близлежащих зданий. В операции также задействован вертолет.
Как сообщал УНИАН, ранее прогремели два взрыва в Кабуле.
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