В дипломатическом районе Кабула прогремели взрывы после визита госсекретаря США Керри
22:53, 09 апреля 2016Мир
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По меньшей мере два взрыва прогремели в Кабуле в зоне расположения иностранных диппредставительств, после визита американского госсекретаря Джона Керри.
REUTERS
Об этом сообщает Reuters.
Госсекретарь пребывал в Кабуле с официальным визитом, где встретился с президентом Мухаммадом Ашрафом Гани.
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Как сообщает телеканал TOLO News в своем Twitter, по предварительным данным, рядом с двумя отделениями полиции упали три ракеты
Информации о пострадавших и погибших нет.
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