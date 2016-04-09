В дипломатическом районе Кабула прогремели взрывы после визита госсекретаря США Керри

22:53, 09 апреля 2016
Мир
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По меньшей мере два взрыва прогремели в Кабуле в зоне расположения иностранных диппредставительств, после визита американского госсекретаря Джона Керри.

REUTERS

Об этом сообщает Reuters.

Госсекретарь пребывал в Кабуле с официальным визитом, где встретился с президентом Мухаммадом Ашрафом Гани.

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Как сообщает телеканал TOLO News в своем Twitter, по предварительным данным, рядом с двумя отделениями полиции упали три ракеты

Информации о пострадавших и погибших нет.

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