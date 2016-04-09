Медведев заговорил о "турецком следе" в конфликте в Нагорном Карабахе

По его словам, есть ряд сил, которые следят за последствиями нагорно-карабахского конфликта и его влиянием на ситуацию на Ближнем Востоке и наоборот, передает РИА Новости.

"Поэтому я не исключаю, что и в этом случае существуют факторы, которые влияют на этот конфликт извне. Вот вы назвали турецкий фактор. Наверное, этот турецкий фактор есть – хотя бы потому, что Турция высказала свою позицию", — сказал Медведев в интервью в программе "Вести в субботу".

По словам российского премьер-министра, заявления, звучащие из Анкары, не могут не настораживать.

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"Вместо того чтобы призвать успокоиться, сказать: давайте снова вернемся за переговорный стол, давайте снова начнем обсуждать, давайте прекратим стрельбу, – были даны определенные оценки. Для чего? Для того чтобы подлить масла в огонь?" — отметил он.

Ранее президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган поддержал Азербайджан в карабахском конфликте с Арменией.

Ситуация в зоне карабахского конфликта резко обострилась в ночь на 2 апреля. 3 апреля Азербайджан объявил о прекращении в одностороннем порядке военных действий в Нагорном Карабахе. В свою очередь Армения назвала заявление Баку "информационной ловушкой". Стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия и продолжении обстрелов.