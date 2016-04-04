Президент Турции поддержал Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе

"Карабах вернется в один прекрасный день к Азербайджану", - уверен глава Турции, передает CNN Turk.

Также он заявил, что конфликт не может продолжаться вечно.

Кроме того, Эрдоган напомнил, что Турция с самого начала конфликта в Карабахе поддерживала Азербайджан.

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Как сообщалось, президент Армении заявил об угрозе широкомасштабной войны.

По данным ООН, по состоянию на 3 апреля вследствие обострения конфликта в Нагорном Карабахе погибли 33 человека, более 200 – ранены.

Ситуация в зоне карабахского конфликта резко обострилась в ночь на 2 апреля. 3 апреля Азербайджан объявил о прекращении в одностороннем порядке военных действий в Нагорном Карабахе. В свою очередь Армения назвала заявление Баку "информационной ловушкой". Стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия и продолжении обстрелов.