МИД Беларуси: Вопрос о размещении в стране российской авиабазы закрыт

Об этом заявил РИА Новости министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

"Если возникнет необходимость, в любом случае, можно вернуться к этому вопросу, но на данном этапе, нам кажется, что нет смысла говорить по вопросу размещения российской военной базы на территории Белоруссии. Пока вопрос на данном этапе закрыт", - сказал он.

В то же время Макей отметил, что это не означает, что к этой теме нельзя будет вернуться "в случае, если соответствующие обстоятельства изменятся, и мы вынуждены будем принимать какие-то адекватные меры реагирования".

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В сентябре 2015 года президент России Владимир Путин поручил подписать соглашение о создании авиабазы в Беларуси.

В начале октября белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что "ничего об этом не знает", а подобный вопрос не обсуждался. Он также выразил удивление, "зачем это было россиянам сегодня вбрасывать в средства массовой информации". В конце октября министр обороны Беларуси Андрей Равков заявил об отсутствии смысла в размещении российской авиабазы на территории страны.