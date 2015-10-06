Лукашенко заявил, что ничего не знает о строительстве российской авиабазы в Беларуси

Об этом он заявил сегодня, 6 октября, сообщает БЕЛТА.

"Я ничего об этом не знаю (о размещении российской авиабазы на территории Беларуси - УНИАН). Человек, который должен принимать это решение, - я об этом ничего не знаю", - отметил глава белорусского государства.

"Нам не надо база сегодня. Тем более военно-воздушные силы. Нам нужны определенные вооружения. О чем я публично тоже говорил Путину и раньше Медведеву", - добавил белорусский лидер.

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По его словам, Беларуси нужны самолеты, а не базы.

"У нас прекрасные летчики, у нас хорошая школа летчиков военных, гражданских. И зачем мне создавать базу? - отметил Лукашенко. - Зачем мне сегодня завозить сюда самолеты и летчиков других государств? А свои что будут делать?".

Кроме этого, Лукашенко отметил, что "его удивляет и даже в какой-то степени возмущает и обижает, зачем это было россиянам сегодня вбрасывать в средства массовой информации".

Как сообщал УНИАН, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал распоряжение о создании авиабазы РФ на территории Беларуси.