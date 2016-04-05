Выборы в парламент Грузии назначены на 8 октября

Об этом заявил во вторник президент страны Георгий Маргвелашвили, передает Русская служба Би-Би-Си.

"Соответствующая документация будет отправлена премьер-министру Грузии завтра", - сказал президент после встречи с премьером Георгием Квирикашвили.

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Депутаты в Парламент Грузии избираются сроком на четыре года. Предыдущие парламентские выборы прошли в 2012 году и привели к смене власти в стране.