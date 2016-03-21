Оппозиция Сирии против перерыва в мирных переговорах из-за объявленных Асадом выборов

Об этом сообщил представитель Верховного комитета по переговорам Салим аль-Муслат, передает Deutsche Welle.

"Мы не примем (перенос переговоров. - Ред.) из-за нелегитимных выборов", - заявил представитель оппозиции в воскресенье, 20 марта.

Напомним, сирийский президент Башар Асад на фоне успехов его армии назначил парламентские выборы в стране на 13 апреля. Последний раз выборы в Сирии проводились в мае 2012 года, поэтому полномочия парламента нынешнего созыва должны завершиться в мае этого года.

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Также отмечается, что радикальные сирийские оппозиционеры из "Армии ислама", которых поддерживает Саудовская Аравия и которые также принимают участие в мирных переговорах в Женеве, требуют прекращения сотрудничества США с курдами. Об этом немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил один из членов руководства группировки Мухаммед Аллуш. Он утверждает, что сирийские курды сотрудничают с режимом Асада. "Министр внутренних дел Башара Асада их посещает", - отметил Аллуш.

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По данным агентства dpa, курдская партия "Демократический союз" и ее вооруженные Отряды народной самообороны является важным союзником США в борьбе против "Исламского государства" (с которой воюет и "Армия ислама"). Однако частично курды сотрудничают как с сирийскими повстанцами, так и с режимом Асада.