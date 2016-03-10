Вслед за фондом Сороса в РФ закрывают организацию, которую возглавляет Олбрайт

"Установлено, что деятельность Национального демократического института международных отношений представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства", - говорится в сообщении Генпрокуратуры, передает Би-би-си.

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В сообщении отмечается, что информация о принятом решении направлена в минюст России для включения института в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Напомним, с мая 2015 года в России действует закон, запрещающий деятельность в стране организаций, признанных нежелательными.

NDI была создана правительством США в 1983 году. В настоящее время организацию возглавляет Мадлен Олбрайт, занимавшая пост госсекретаря США с 1997 по 2001 год. Свою миссию NDI определяет как "оказание практической помощи общественными и политическим деятелям, продвигающим демократические ценности, практики и институты".

Институт имеет офисы в более чем 70 странах Азии, бывшего СССР, Латинской Америки, Европы, Ближнего Востока и Африки.