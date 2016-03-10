Вслед за фондом Сороса в РФ закрывают организацию, которую возглавляет Олбрайт
Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность на территории страны Национального демократического института международных отношений (NDI), возглавляемого бывшим госсекретарем США Мадлен Олбрайт.
"Установлено, что деятельность Национального демократического института международных отношений представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства", - говорится в сообщении Генпрокуратуры, передает Би-би-си.
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В сообщении отмечается, что информация о принятом решении направлена в минюст России для включения института в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.
Напомним, с мая 2015 года в России действует закон, запрещающий деятельность в стране организаций, признанных нежелательными.
NDI была создана правительством США в 1983 году. В настоящее время организацию возглавляет Мадлен Олбрайт, занимавшая пост госсекретаря США с 1997 по 2001 год. Свою миссию NDI определяет как "оказание практической помощи общественными и политическим деятелям, продвигающим демократические ценности, практики и институты".
Институт имеет офисы в более чем 70 странах Азии, бывшего СССР, Латинской Америки, Европы, Ближнего Востока и Африки.