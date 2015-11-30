В России запретили деятельность Фонда Сороса

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, по результатам изучения поступивших материалов принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранных неправительственных организаций - Фонда "Открытое общество" (Фонд Сороса) и Института "Открытое общество фонд содействия".

Отмечается, что это решение принято в связи с обращением Совета федерации Федерального собрания РФ к генпрокурору России, министру иностранных дел РФ и министру юстиции РФ о проверке организаций, включенных в так называемый патриотический "стоп-лист".

Данный "стоп-лист" утвержден постановлением Совета федерации РФ 8 июля текущего года. Он обращает внимание на деятельность Института "Открытое общество" (Фонд Сороса).

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"Установлено, что деятельность Фонда "Открытое общество" и Института "Открытое общество фонд содействия" "представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства", - говорится в сообщении.

Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения указанных организаций в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Как сообщал УНИАН, 8 июля Совет федерации РФ предложил включить в "патриотический стоп-лист" Всемирный конгресс украинцев, Украинский всемирный координационный совет, а также Крымскую полевую миссию по правам человека.

Кроме того, в "стоп-лист" вошли институт "Открытое общество" (Фонд Сороса), Национальный фонд демократии, Международный республиканский институт, Национальный демократический институт по международным вопросам, Фонд Макартуров, Freedom House, Фонд Чарльза Стюарта Мотта, фонд "Образование для демократии", Восточно-Европейский демократический центр. Всего в списке 12 организаций.

Закон о нежелательных организациях Госдума РФ приняла в середине мая. Согласно документу, власти при согласии с МИД России могут запрещать деятельность на территории России организаций, признанных "угрожающими основам конституционного строя и безопасности государства".