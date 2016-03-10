В ООН заявили о намерении России закрыть офис управления по правам человека

Об этом сообщил комиссар ООН Зейд Раад аль Хусейн, передает Би-би-си. "Я обеспокоен сигналами, полученными от правительства, свидетельствующими о намерении закрыть наше представительство в Москве", - заявил он, выступая на Совете по правам человека в Женеве.

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Сам верховный комиссар ООН по правам человека выступает за то, чтобы больше контактировать с российскими властями, в том числе для обсуждения проблемы "сужающегося пространства (деятельности) для правозащитников и неправительственных организаций".

Однако в ООН не уточнили, что именно понимается под сигналами от российского правительства.

В прошлый вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил Женеву и выступил на сессии Совета ООН по правам человека.