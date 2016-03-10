В ООН заявили о намерении России закрыть офис управления по правам человека
Российское правительство дало понять руководству ООН, что намерено закрыть московский офис управления верховного комиссара ООН по правам человека.
Об этом сообщил комиссар ООН Зейд Раад аль Хусейн, передает Би-би-си. "Я обеспокоен сигналами, полученными от правительства, свидетельствующими о намерении закрыть наше представительство в Москве", - заявил он, выступая на Совете по правам человека в Женеве.
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Сам верховный комиссар ООН по правам человека выступает за то, чтобы больше контактировать с российскими властями, в том числе для обсуждения проблемы "сужающегося пространства (деятельности) для правозащитников и неправительственных организаций".
Однако в ООН не уточнили, что именно понимается под сигналами от российского правительства.
В прошлый вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил Женеву и выступил на сессии Совета ООН по правам человека.