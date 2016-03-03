Члены Совбеза ООН готовят резолюцию о прекращении нападений на больницы в зонах боевых действий

Как сообщили дипломаты, Египет, Япония, Испания, Новая Зеландия и Уругвай планируют представить в начале следующей недели документ, который подтвердит, что такие нападения противоречат международному праву, а нарушители должны быть наказаны, передает радио "Свобода".

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Ни одна из стран, которые вызвались подготовить резолюцию, не является постоянным членом Совета Безопасности. Четверо из пяти постоянных членов – Великобритания, Франция, Россия и США являются участниками военной операции в Сирии.

"Учитывая увеличение атак, было бы своевременным иметь текст, который демонстрирует международное право, уважение к медицинским работникам и посылает мессидж о медико-санитарной помощи в зоне вооруженных конфликтах", – заявил представитель Новой Зеландии в ООН Никола Харви.

ООН недавно выразила обеспокоенность по поводу атак на медработников и госпитали в конфликтных зонах, в частности, в Сирии, Йемене и Афганистане.

В прошлом году в ходе 94 вооруженных атак в Сирии пострадали 63 медицинских учреждения, поддерживаемых международной организацией "Врачи без границ".