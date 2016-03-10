The Huffington Post: Немецкая разведка предупреждает о плане Путина по расколу Германии

Об этом пишет Беньямин Прюфер в статье "Немецкая разведка предупреждает: С помощью этого плана Путин хочет расколоть Германию", опубликованной на сайте издания The Huffington Post.

Спецслужбы пришли к мрачному выводу. Цель Владимира Путина - "дестабилизация Германии". Об этом сообщает газета "Bild".

"Высокий мобилизационный потенциал" среди российских немцев

Приказ о проведении данного расследования отдало федеральное правительство. По словам обоих начальников немецкой разведки, тревогу вызывает особенно "высокий мобилизационный потенциал" среди более двух миллионов российских немцев в Германии.

В качестве "основного примера" главы ведомств назвали случай с якобы изнасилованием девушки Лизы Ф. из Берлин-Марцан.

Девушка утверждала, что была изнасилована мигрантами. Позже полиция заявила, что она это придумала. Министр иностранных дел России воспользовался этим случаем, чтобы обвинить немецкие СМИ и политиков в том, что они скрывают проблемы с мигрантами.

Объединения российских немцев под наблюдением разведки

Это, в свою очередь, привело к тому, что 700 человек, в основном, русского происхождения в Берлине вышли на демонстрацию, протестуя против преступлений иностранцев. За демонстрацией следили многочисленные российские СМИ.

Москва легко может привлечь российских немцев к участию в демонстрациях. Доказательством этого служат общенациональные демонстрации, в том числе перед канцелярией.

Немецкие органы безопасности в настоящее время следят за несколькими объединениями и организациями, которые были основаны российскими немцами. По информации газеты "Bild", в поле зрения спецслужб попали также отдельные представители землячества немцев из России.

"Россия хочет изменений во главе правительства"

Главы разведки заявляют, что правительство России намеренно использует СМИ страны, чтобы дискредитировать Германию и федеральное правительство.

В качестве примера, они назвали интервью с российскими немцами, которые, якобы, вернулись в Россию, потому что из-за беженцев Германия больше не безопасна.

В эти выходные глава центра коммуникации НАТО в Латвии Янис Сартс, предупредил о вмешательстве России в немецкую политику. Он сказал британской газете "Observer":

"Россия строит сеть, которую может контролировать. Она может воспользоваться ею, как в Германии, где она с помощью проблемы с беженцами самым серьезным образом подорвала политические процессы. Ангела Меркель решительно поддерживает санкции против России".

Через существующую проблему Россия пытается создать динамику, которая приведет к политическим изменениям в Германии. "Россия проверяет, сможет ли она осуществить изменения во главе правительства в такой крупной и стабильной стране", - сказал Сартс.

Иными словами, Россия хочет свергнуть Ангелу Меркель.