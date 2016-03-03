США просят Бельгию присоединиться к авиаударам по ИГ в Сирии

Об этом, по данным правительственных источников, говорится в письме главы Пентагона Эштона Картера в адрес его бельгийского коллеги Стивена Вандепута, сообщает Европейская правда со ссылкой на издание rtbf.

В письме Бельгию "поощряют" "принять участие в ударах по Сирии".

Вопрос участия Бельгии будет решаться правительством в ближайшие недели.

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"Я думаю, наши действия не должны ограничиваться Ираком и не распространяться за пределы, где террористические группы также ведут свою деятельность. Голландцы, как и датчане, уже приняли это решение", - сказал глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс.

Бельгия с 1 июля должна возобновить свое участие в операции "Inherent Resolve", начатой Соединенными Штатами для борьбы с "Исламским государством".

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Шесть бельгийских истребителей F-16 принимали участие в течение девяти месяцев, с октября 2014 года по июнь 2015 года, в кампании бомбардировок наземных целей "Исламского государства", но только в Ираке.