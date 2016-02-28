В Калифорнии в стычке с Ку-клукс-кланом ранены три человека
02:14, 28 февраля 2016Мир
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Один из раненых находится в тяжелом состоянии.
REUTERS
Три человека получили ножевые ранения в субботу в Анахайме (штат Калифорния) в стычке между членами расистской организации Ку-клукс-клан и демонстрантами.
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Об этом сообщили представители местной полиции, пишет ТАСС.
По их данным, один из раненых находится в тяжелом состоянии. В связи с произошедшим арестованы четыре человека.
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