В Калифорнии в стычке с Ку-клукс-кланом ранены три человека

Три человека получили ножевые ранения в субботу в Анахайме (штат Калифорния) в стычке между членами расистской организации Ку-клукс-клан и демонстрантами.

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Об этом сообщили представители местной полиции, пишет ТАСС.

По их данным, один из раненых находится в тяжелом состоянии. В связи с произошедшим арестованы четыре человека.