"Ку-Клукс-Клан" открыл двери для евреев, чернокожих и геев

Останутся неизменным такие атрибуты, как белое одеяние с капюшоном, сообщает Украинская правда со ссылкой на Metro.

Организация называется Рыцари Скалистых гор. Ее цель - помешать установлению "нового мирового порядка" и созданию "мирового правительства", о чем предупреждают конспирологи.

Требований к кандидатам в рыцари выдвинется немного. "Обновленный ку-клукс-клановец" должен быть старше 18 и жить на северо-западе США.

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"ККК за сильную Америку. Господство белой расы - это старый Клан. А это - новый Клан", - уверяет основатель организации Джон Аббар.

Такая инициатива возмутила руководство традиционного Ку-клукс-клана, который до сих пор функционирует. Как считает действующий Великий маг организации, Аббар просто пытается выстроить свою политическую карьеру, прикрывшись ККК.