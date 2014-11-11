"Ку-Клукс-Клан" открыл двери для евреев, чернокожих и геев
Обновленный Ку-клукс-клан будет бороться "за новую Америку", больше не настаивая на господстве белой расы. В организацию с радостью примут и темнокожих людей, и евреев, и лиц нетрадиционной ориентации.
Останутся неизменным такие атрибуты, как белое одеяние с капюшоном, сообщает Украинская правда со ссылкой на Metro.
Организация называется Рыцари Скалистых гор. Ее цель - помешать установлению "нового мирового порядка" и созданию "мирового правительства", о чем предупреждают конспирологи.
Требований к кандидатам в рыцари выдвинется немного. "Обновленный ку-клукс-клановец" должен быть старше 18 и жить на северо-западе США.
Читайте такжеСША пересмотрели политику в отношении Китая - СМИ
"ККК за сильную Америку. Господство белой расы - это старый Клан. А это - новый Клан", - уверяет основатель организации Джон Аббар.
Такая инициатива возмутила руководство традиционного Ку-клукс-клана, который до сих пор функционирует. Как считает действующий Великий маг организации, Аббар просто пытается выстроить свою политическую карьеру, прикрывшись ККК.