У Путина не увидели фактов гибели гражданских при бомбардировках Сирии и обвинили ООН в необъективности

Кремль не видит доказательств гибели мирных жителей в результате российских авиаударов в Сирии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Комментируя заявление Генсека ООН Пан Ги Муна о том, что Россия причастна к срыву переговоров по урегулированию ситуации в Сирии, Захарова заявила, что "в ряде зарубежных СМИ развернута кампания по искажению роли России в сирийском урегулировании, в том числе в части, касающейся операции ВКС РФ и якобы имеющихся в её результате жертвах среди гражданского населения".

По ее словам, в эту кампанию, "вольно или невольно, оказался вовлечен и Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун".

При этом спикер российского МИД обвинила его в необъективности: "Комментарии со стороны главного административного должностного лица Всемирной организации в соответствии с его статусом должны сохранять беспристрастность и объективность. В этом случае этого явно не произошло".

"Нам не было предъявлено каких-либо убедительных фактов, свидетельствующих о гибели мирного населения в результате российских авиаударов", - утверждает Захарова.

Напомним, на прошлой неделе Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что срыв межсирийских переговоров в Женеве был связан прежде всего с нежеланием России прекратить поддержку наземной операции сил Башара Асада под Алеппо.

Ранее российские власти неоднократно утверждали, что их военный контингент участвует только в воздушной операции и только против ИГИЛ. Позже стало известно, что российские бомбардировки направлены не столько на "Исламское государство", сколько на силы оппозиции к режиму действующего сирийского диктатора Асада и мирное население.