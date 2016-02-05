СМИ показали видео того, как тысячи сирийцев бегут от российских авиаударов

Как сообщает местное агентство Shahba, среди них большинство – женщины и дети, которые бегут из Сирии после активизации армии Асада и российских бомбардировок.

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Ранее в Турции уже заявили, что из-за активизации военных действий в Сирии из провинции Алеппо в направлении границы с Турцией движутся от 60 до 70 тыс. мигрантов.

Как сообщалось, армия Асада вместе со своими иранскими и российскими союзниками начала наступление на подконтрольные оппозиционным войскам опорные пункты на севере Сирии. В связи с этим мирные переговоры по урегулированию конфликта в этой стране были прерваны, а Европе угрожает новая волна беженцев.

Войска Асада при поддержке авиации РФ и боевиков "Хезболлы" подошли на расстояние всего трех километров от Алеппо. Об этом сообщил представитель сирийской Обсерватории по правам человека Рами Абдулраман, передает Bloomberg Business.