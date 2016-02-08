Кадыров рассказал про "чеченский спецназ в тылу ИГИЛ" в Сирии - СМИ

Пропагандистский канал "Россия 1" анонсировал выход фильма, в котором представители Кремля впервые заявляют, что их военный контингент участвует в наземной операции в Сирии. Об этом сообщает DW.

Читайте такжеЭрдоган - Путину: "Что вы делаете в Сирии? Вы по сути являетесь оккупантом"

"Пришло время рассказать о тех, кто обеспечивает успех российской авиации на земле ценой собственной жизни", - сказано в анонсе фильма, который покажут 10 февраля.

Как утверждается в фильме, российские военные, действующие в Сирии "в тылу" у террористической группировки "Исламское государство", проходили подготовку в центре сил специального назначения в Чечне. Чеченский лидер Рамзан Кадыров в сюжете рассказывает, что у чеченского спецназа есть потери, а также говорит, что удалось создать "разветвленную агентурную сеть" непосредственно в ИГ, куда были "направлены лучшие бойцы республики".

Анонс фильма о воюющем в Сирии спецназе из РФ в Кремле комментировать отказались. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков предложил "ориентироваться на заявления министерства обороны".

Ранее российские власти неоднократно утверждали, что их военный контингент участвует только в воздушной операции и только против ИГИЛ. Позже стало известно, что российские бомбардировки направлены не столько на "Исламское государство", сколько на силы оппозиции к режиму действующего сирийского диктатора Асада и мирное население.