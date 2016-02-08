Россия и армия Асада начали новую волну применения кассетных бомб в Сирии - HRW

Об этом говорится в отчете правозащитной организации Human Rights Watch, обнародованном сегодня, передает "ЕвроПравда".

Так, по информации организации, от 14 ударов с применением кассетных бомб в пяти сирийских провинциях 26 января погибли по меньшей мере 37 мирных жителей, в том числе шесть женщин и девять детей, десятки ранены.

В отчете отмечается, что новая волна активного применения кассетных боеприпасов началась после активизации российских и сирийских военных в установлении контроля над ключевыми стратегическими территориями в провинциях Алеппо, Дамаске, Идлибе, Хомсе и Хаме.

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Последнее наступление в районе Алеппо привело к бегству из страны по меньшей мере 20 тысяч человек.

Также сообщается о 7 зафиксированных случаях применения кассетных боеприпасов в те дни, когда в Женеве проходили переговоры между представителями оппозиции и правительства Асада.

Организация со ссылкой на данные местных жителей также сообщает о многочисленных случаях применения кассетных боеприпасов и в других регионах Сирии, которые контролирует оппозиция.

Напомним, в конце прошлого года правозащитная организация Human Rights Watch обвинила Москву и Дамаск в применении кассетных боеприпасов на территории Сирии. По информации правозащитников, в результате этих ударов пострадали 35 мирных жителей, в том числе пять женщин и 17 детей, десятки людей получили ранения. Две атаки пришлись на лагерь беженцев, одна - на школу в пригороде Дамаска.