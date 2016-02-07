"Кто не понял, тот поймет": Кадыров опубликовал фото со снайперской винтовкой
06:29, 07 февраля 2016Мир
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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал на своей странице в Instagram фото со снайперской винтовкой.
Кадыров решил, что с винтовкой его поймут лучше, чем без нее / instagram.com/kadyrov_95
Изображение подписано комментарием Кадырова: "Кто не понял, тот поймет".
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Как известно, в ночь на 1 февраля Кадыров опубликовал в Instagram видео с лидером партии ПАРНАС, экс-премьером России Михаилом Касьяновым, а также журналистом Владимиром Кара-Мурзой "под прицелом".
"Касьянов приехал в Страсбург за деньгами для российской оппозиции. Кто не понял, тот поймет", - говорилось в подписи Кадырова к видео.
Администрация соцсети удалила пост Кадырова.
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