"Кто не понял, тот поймет": Кадыров опубликовал фото со снайперской винтовкой

Изображение подписано комментарием Кадырова: "Кто не понял, тот поймет".

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Как известно, в ночь на 1 февраля Кадыров опубликовал в Instagram видео с лидером партии ПАРНАС, экс-премьером России Михаилом Касьяновым, а также журналистом Владимиром Кара-Мурзой "под прицелом".

"Касьянов приехал в Страсбург за деньгами для российской оппозиции. Кто не понял, тот поймет", - говорилось в подписи Кадырова к видео.

Администрация соцсети удалила пост Кадырова.

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