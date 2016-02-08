Чехия заявила о поддержке размещения постоянных сил НАТО в Польше

Министр Чехии по европейским вопросам заявил, что страна будет поддерживать Польшу во время Варшавского саммита.

Польша может рассчитывать на поддержку правительства Чехии в своих усилиях по размещению постоянных сил НАТО в Польше, заявил чешский министр по европейским вопросам Томаш Проуза, сообщает РБК со ссылкой на РАР.

"Мы не чувствуем такую потребность (на своей территории, - Ред.), но абсолютно поддержим Польшу во время (запланированного на июль, - Ред.) саммита в Варшаве", - сказал министр Проуза.

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Отвечая на вопрос о текущих переговорах касательно британского плана реформирования Европейского Союза, Проуза сказал, что чешское правительство "в принципе, одобряет это решение", но подчеркнул, что еще предстоит определить "незначительные технические вопросы."

Он также отметил, что Евросоюз должен быть значительно сильнее и влиятельнее на востоке и юге, а выход из Евросоюза островного государства ослабил бы ЕС и сделал его еще более уязвимым к кризисам.

Как сообщалось ранее, НАТО весной приступит к созданию в Польше инфраструктуры для ПРО.